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Ганчев рассказал об успехах российской армии на Харьковском направлении

Ганчев: российские военные пресекают контратаки ВСУ на Харьковском направлении
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Подразделения Вооруженных сил России пресекают контратаки противника на Харьковском направлении, фронт «уверенно движется». Об этом заявил глава пророссийской администрации Харьковской области Виталий Ганчев в беседе с РИА Новости.

«Наши бойцы пресекают любые попытки украинских боевиков контратаковать», — отметил он и подчеркнул, что фронт на этом направлении «уверенно движется».

Ганчев уточнил, что пока не может «констатировать освобождение каких-то новых населенных пунктов».

23 марта военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что российские войска за текущую неделю незначительно продвинулись вдоль Оскольского водохранилища по направлению к населенному пункту Богуславка, который находится под Купянском Харьковской области. По его словам, сейчас в этом населенном пункте идут бои. Эксперт отметил, что после рывка, который российские войска сделали на прошлой неделе, они должны закрепиться на ранее захваченных рубежах и позициях, а также удержать территории, которые удалось взять под контроль.

20 марта Ганчев заявил, что Вооруженные силы России продолжают сжимать полукольцо вокруг купянской группировки ВСУ. Он отметил, что этот участок фронта остается одним из наиболее напряженных.

Ранее стало известно, что мобилизованных украинцев привозят на фронт в наручниках.

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