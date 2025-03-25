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Стало известно о попытках ВСУ нарастить группировку в Харьковской области

Марочко: украинские войска начали наращивать группировку в районе Волчанска
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Violeta Santos Moura/Reuters

Командование украинских войск начало наращивать группировку в районе населенных пунктов Липцы и Волчанск в Харьковской области. Об этом со ссылкой на собственные источники рассказал военный эксперт Андрей Марочко, пишет ТАСС.

По его словам, недавно Вооруженные силы Украины (ВСУ) провели ротационные мероприятия на данном участке фронта.

«На линию боевого соприкосновения подошли не только свежие силы <...>, но и новые подразделения», — сказал специалист.

Он добавил, что пока в Харьковской области наблюдается незначительное увеличение численности личного состава и техники украинских войск. Тем не менее количество прибывающих в регион бойцов ВСУ продолжает расти.

23 марта Марочко заявил, что российские подразделения за минувшую неделю незначительно продвинулись вдоль Оскольского водохранилища по направлению к селу Богуславка в Харьковской области. Населенный пункт находится в районе города Купянска.

Как рассказал военный эксперт, сейчас Вооруженные силы РФ ведут бои на этом участке фронта. В настоящее время их основная задача состоит в том, чтобы закрепиться на уже взятых под контроль территориях и позициях.

Ранее российские бойцы с помощью наземных роботов уничтожили блиндажи ВСУ в Харьковской области.

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