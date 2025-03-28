Путин оценил боеспособность гиперзвуковой ракеты «Циркон»

Российскую гиперзвуковую ракету «Циркон» можно отнести к оружию стратегического значения. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе общения с экипажем атомного подводного крейсера «Архангельск», сообщается в официальном Telegram-канале Кремля.

Он напомнил, что накануне на воду был спущен атомный подводный крейсер «Пермь», который станет первым штатным носителем крылатой гиперзвуковой ракеты «Циркон».

«С учетом мощи этого оружия, точности, скорости движения к цели его можно отнести к таким системам, которые выполняют стратегические задачи», — сказал Путин о «Цирконе».

Многоцелевая атомная подводная лодка четвертого поколения «Пермь» построена на предприятии «Севмаш» в Архангельской области. Она является шестой по счету субмариной в семействе «Ясень», создаваемом в рамках проектов 885/885М.

27 марта российский президент прибыл в Мурманскую область с рабочим визитом. Самолет главы государства приземлился в Международном аэропорту имени Николая II. В Мурманске лидер страны принял участие в Международном арктическом форуме, посвященном 500-й годовщине с момента открытия Северного морского пути.

До этого издание 19FortyFive писало, что ракета «Циркон», чья заявленная дальность полета составляет 1 тыс. км, а скорость достигает 8-9 Махов, практически неуязвима для современных систем противоракетной обороны и является наиболее значительной угрозой для Военно-морских сил США.

Ранее в РФ завершили испытательные пуски ракет «Циркон» с подводных лодок.