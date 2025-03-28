Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин оценил боеспособность гиперзвуковой ракеты «Циркон»

Путин отметил мощь, точность и скорость движения к цели ракет «Циркон»
close
Алексей Никольский/РИА Новости

Российскую гиперзвуковую ракету «Циркон» можно отнести к оружию стратегического значения. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе общения с экипажем атомного подводного крейсера «Архангельск», сообщается в официальном Telegram-канале Кремля.

Он напомнил, что накануне на воду был спущен атомный подводный крейсер «Пермь», который станет первым штатным носителем крылатой гиперзвуковой ракеты «Циркон».

«С учетом мощи этого оружия, точности, скорости движения к цели его можно отнести к таким системам, которые выполняют стратегические задачи», — сказал Путин о «Цирконе».

Многоцелевая атомная подводная лодка четвертого поколения «Пермь» построена на предприятии «Севмаш» в Архангельской области. Она является шестой по счету субмариной в семействе «Ясень», создаваемом в рамках проектов 885/885М.

27 марта российский президент прибыл в Мурманскую область с рабочим визитом. Самолет главы государства приземлился в Международном аэропорту имени Николая II. В Мурманске лидер страны принял участие в Международном арктическом форуме, посвященном 500-й годовщине с момента открытия Северного морского пути.

До этого издание 19FortyFive писало, что ракета «Циркон», чья заявленная дальность полета составляет 1 тыс. км, а скорость достигает 8-9 Махов, практически неуязвима для современных систем противоракетной обороны и является наиболее значительной угрозой для Военно-морских сил США.

Ранее в РФ завершили испытательные пуски ракет «Циркон» с подводных лодок.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами