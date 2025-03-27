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Путин высказался о присутствии российской армии в Арктике

Путин: количество военнослужащих в арктической зоне будет расти
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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Президент России Владимир Путин во время международного арктического форума в Мурманске высказался о присутствии Вооруженных сил РФ в Арктике. Его слова приводит РИА Новости.

Путин подчеркнул, что количество военнослужащих в арктической зоне будет расти.

Также Путин заявил, что Россию беспокоит, что страны НАТО все чаще обозначают Крайний Север как плацдарм возможных конфликтов. Он также отметил, что РФ никому никогда не угрожала в Арктике, но надежно защитит свой суверенитет.

До этого директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников заявил, что Североатлантический альянс создает дополнительные угрозы безопасности России в Арктике. По его словам, судя по обновленной в июле прошлого года арктической стратегии Пентагона, следует ожидать активизации военно-тренировочной деятельности натовцев у северных российских рубежей.

Ранее сообщалось, что НАТО предложит Трампу расширить присутствие в Арктике.

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