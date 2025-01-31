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НАТО предложит Трампу расширить присутствие в Арктике

DPA: НАТО предложит Трампу расширить присутствие в Арктике из-за Гренландии
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Beata Zawrzel/NurPhoto/Reuters

Представители НАТО намерены предложить президенту США Дональду Трампу значительно расширить военное присутствие альянса в Арктике на фоне его высказываний о том, что Гренландия должна присоединиться к США. Об этом сообщает DPA со ссылкой на источники.

В публикации отмечается, что инициатива обсуждается в рамках неофициальных переговоров внутри альянса. Таким образом планируется разрядить напряженность вокруг дискуссии Трампа о принадлежности Гренландии Дании.

Источники подчеркивают, что расширение присутствия НАТО в Арктике поможет отстоять региональные интересы Вашингтона в сфере безопасности. По их мнению, Трамп «прав, беспокоясь о Гренландии, учитывая активность России и Китая в Арктике».

До этого представитель Трансатлантической программы обороны и безопасности в Центре анализа европейской политики, научный сотрудник Финского института международных отношений Минна Аландер заявила, что государства Североатлантического альянса не обладают необходимым оснащением для ведения боевых действий с Россией в Арктике.

Ранее в генштабе рассказали о работе российских войск в Арктике.

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