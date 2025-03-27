МО РФ: российские военные ударили по ВСУ в районе Олешни в Суджанском районе

Министерство обороны России сообщило, что ВС РФ нанесли ракетный удар по военным 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Суджанском районе Курской области. Об этом сообщает ТАСС.

«Минобороны России опубликовало кадры объективного контроля ракетного удара», — заявили в министерстве.

В четверг, 27 марта, председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявил, что военнослужащие ВС РФ установили российский триколор на государственном погранично-пропускном пункте в Судже на границе Курской области с Сумской областью Украины.

13 марта командование группировкой войск «Север» доложило российскому президенту Владимиру Путину, что достигло завершающей стадии операции по освобождению Курской области от военных Вооруженных сил Украины (ВСУ), вторгшихся туда 6 августа 2024 года.

Ранее подразделения группировки войск «Север» уничтожили десант ВСУ в Курской области.