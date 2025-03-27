Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российские военные ударили по ВСУ в районе Олешни в Суджанском районе

МО РФ: российские военные ударили по ВСУ в районе Олешни в Суджанском районе
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Министерство обороны России сообщило, что ВС РФ нанесли ракетный удар по военным 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Суджанском районе Курской области. Об этом сообщает ТАСС.

«Минобороны России опубликовало кадры объективного контроля ракетного удара», — заявили в министерстве.

В четверг, 27 марта, председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявил, что военнослужащие ВС РФ установили российский триколор на государственном погранично-пропускном пункте в Судже на границе Курской области с Сумской областью Украины.

13 марта командование группировкой войск «Север» доложило российскому президенту Владимиру Путину, что достигло завершающей стадии операции по освобождению Курской области от военных Вооруженных сил Украины (ВСУ), вторгшихся туда 6 августа 2024 года.

Ранее подразделения группировки войск «Север» уничтожили десант ВСУ в Курской области.

Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами