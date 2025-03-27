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ВС РФ подняли над пунктом перехода «Суджа» российский флаг

Рогов: десантники РФ установили российский флаг над пунктом перехода «Суджа»
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Станислав Красильников/РИА Новости

Военнослужащие ВС РФ установили российский триколор на государственном погранично-пропускном пункте в Судже на границе Курской области с Сумской областью Украины. Об этом сообщил в своем Telegram-канале председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

Он отметил, что флаг установили десантники из 51-го парашютно-десантного полка 106-й дивизии, дислоцированной в Туле. По словам Рогов, пункт пропуска Суджа находится под уверенным контролем российской армии.

13 марта командование группировкой войск «Север» доложило российскому президенту Владимиру Путину, что достигло завершающей стадии операции по освобождению Курской области от военных Вооруженных сил Украины (ВСУ), вторгшихся туда 6 августа 2024 года.

Российские войска освободили более 1100 километров территории, в том числе села Малая Локня, Черкасское Поречное, Старая Сорочина, Мартыновка, Михайловка. Также 13 марта стало известно об освобождении районного центра — Суджи.

Ранее подразделения группировки войск «Север» уничтожили десант ВСУ в Курской области.

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