Путину рассказали о том, как воюют моряки Северного флота на СВО

Президент России Владимир Путин заявил, что начальник Генерального штаба доложил ему о том, как воюют моряки Северного флота в ходе специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Еще раз хочу поблагодарить всех за службу, за мужество, которое проявляют североморцы в ходе специальной военной операции», — сказал глава государства в ходе совещания по развитию Арктической зоны РФ и Арктического транспортного коридора.

Российский лидер в ходе совещания отметил, что Арктика является стратегическим и значимым для России регионе. Путин указал, что здесь стоят масштабные и системные задачи: предстоит укреплять транспортную, логистическую инфраструктуру, а также расширить возможности экономики, бизнеса с обязательной защитой чувствительных экосистем Арктики.

Также глава государства обратил внимание, что на Кольском полуострове базируется самый мощный российский Северный флот, который обеспечивает полную безопасность арктических рубежей России.

До этого сообщалось, что морская пехота Северного флота группировки войск «Днепр» отработала действия по форсированию водных преград и высадке десанта на необорудованный берег. По данным Минобороны, тренировки были максимально приближены к реальным условиям.

Ранее в Кремле оценили сообщения о возможном сотрудничестве России и США в Арктике.