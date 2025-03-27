В Госдуме прокомментировали план Европы о размещении войск на Украине

Российская Федерация плохо относится к планам стран Европы разместить свои войска на Украине. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявила первый заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам Светлана Журова.

Она отметила, что изначально речь шла о том, что у российских границ не должно быть НАТО. В этом вопросе ничего не изменилось, подчеркнула депутат.

«Мы к этим сценариям плохо относимся. Украина и была привлечена в этот конфликт, чтобы потом к нам подобраться поближе, всем это понятно. Президент наш [Владимир Путин] будет обсуждать это с [американским коллегой Дональдом] Трампом, я так понимаю. Наверное, это предмет обсуждения, но сам факт — нам приближение к нашим границам совершенно ни к чему», — сказала парламентарий.

27 марта агентство Associated Press, ссылаясь на неназванного французского чиновника, сообщило, что военное руководство европейских стран изучает различные варианты развертывания своих военных на территории Украины, в том числе вдоль реки Днепр.

13 марта агентство Bloomberg написало, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон хотят привлечь 37 стран к созданию группы государств, готовых отправить миротворцев на Украину и предоставить ей гарантии безопасности. По данным агентства, речь идет о странах Европы, британского Содружества наций и Азии.

Ранее в Австралии не исключили вариант отправки миротворцев на Украину.