Bloomberg: Британия и Франция хотят привлечь 37 стран в коалицию по Украине

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон стремятся привлечь 37 стран к созданию так называемой «коалиции желающих» — группы государств, готовых отправить миротворцев на Украину и предоставить республике гарантии безопасности после подписания мирного договора между Киевом и Москвой. Об этом сообщает Bloomberg.

10 марта официальный представитель Даунинг-стрит сообщил, что 15 марта Стармер проведет вторую встречу на уровне лидеров для обсуждения обстановки на Украине. На этот раз встреча пройдет в режиме «онлайн».

По данным Bloomberg, речь идет о странах Европы, британского Содружества наций и Азии. Источники сообщили, что к переговорам присоединились ряд государств, которые не являются членами НАТО, в частности Австралия, Япония и Новая Зеландия.

У каждой страны, готовой присоединиться к коалиции, спрашивают, какие гарантии безопасности она может предоставить, готова ли отправить миротворцев на Украину. Тех, кто не желает отправлять своих военных, просят развернуть свои сухопутные силы в соседних с Украиной странах или поделиться военными кораблями, рассказали британские чиновники.

13 марта официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова на брифинге заявила, что президент Украины Владимир Зеленский и поддерживающие его страны Европы не хотят мира.

В начале марта стало известно, что Великобритания и Франция намерены в скором времени представить президенту США Дональду Трампу группу стран, готовых участвовать в отправке миротворческой миссии в зону конфликта. В соответствующую группу, получившую название «Европа плюс, или «Коалиция желающих», могут войти как европейские государства, так и неевропейские. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на Украине оценили, когда Зеленский окажется не нужен Европе.