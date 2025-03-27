Российские военные сбили украинский самолет МиГ-29

Средства противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил России сбили самолет МиГ-29 Воздушных сил Украины. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.

По его информации, системы ПВО также сбили две управляемые авиационные бомбы JDAM и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США, а также 137 беспилотников самолетного типа.

10 марта в Минобороны РФ сообщили, что ВС России сбили самолет МиГ-29 Воздушных сил Украины. В ходе воздушного боя украинский истребитель сбили средства противовоздушной обороны, уточнили в ведомстве.

3 февраля стало известно, что истребительная авиация ВКС России сбила самолет Су-27 Воздушных сил Украины. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявил, что сбитый украинский истребитель «поверг в уныние» летчиков ВСУ.

Ранее на Украине заявили, что F-16 трудно соревноваться с российскими самолетами.