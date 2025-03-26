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В ООН заявили о желании Украины сорвать мирные договоренности

Постпредство РФ при ООН: Киев стремится сорвать мирные договоренности
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Global Look Press

Украинские власти своими ударами по энергетической инфраструктуре РФ стремятся сорвать мирные договоренности, показывая свою недоговороспособность. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский на заседании Всемирной организации по украинской тематике, онлайн-трансляция велась в Telegram-канале постпредства.

«Киев, согласившись на словах на энергетическое перемирие, продолжает планировать и осуществлять удары по энергетической инфраструктуре России, пытаясь обмануть таким образом и нас, и Соединенные Штаты Америки», — сказал постпред.

По словам Полянского, подобными действиями официальный Киев стремится сорвать любые мирные договоренности, «наглядно демонстрируя свою недоговороспособность».

Как сообщали днем в Минобороны России, несмотря на то, что президент Украины Владимир Зеленский публично заявил о принятии достигнутых в Эр-Рияде 24 марта российско-американских договоренностей, украинская армия продолжила нанесение ударов по энергетической инфраструктуре России.

По данным оборонного ведомства, за прошедшие два дня ВСУ предприняли три попытки ударов по целям в Крыму, Брянской и Курской областях, одну из атак удалось отбить. Удары последовали уже после публикации моратория на атаки энергообъектов. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее МО РФ раскрыло детали ударов ВСУ по энергетике на фоне переговоров в Эр-Рияде.

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