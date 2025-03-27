За ночь над Россией сбили один украинский беспилотник

Минобороны: за ночь средства ПВО сбили один беспилотник над Брянской областью

Минувшей ночью средства противовоздушной обороны сбили один беспилотник над Брянской областью. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Силы ПВО сбили беспилотник самолетного типа.

По словам губернатора региона Александра Богомаза, пострадавших и разрушений на земле после падения осколков дрона нет. Оперативные и экстренные службы работают на местах.

За пару дней до этого беспилотник ВСУ повредил купол храма Казанской иконы Божией Матери в селе Казинка Валуйского округа Белгородской области. Глава региона Вячеслав Гладков сообщал, что при этой атаке никто не пострадал. Он также рассказал о повреждении административного здания и нескольких автомобилей в Шебекино.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в России призвали молиться во время атак беспилотников.