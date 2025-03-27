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Россию и Белоруссию заподозрили в причастности к гибели американских военных в Литве

BNS: Россия и Белоруссия могут быть причастны к гибели военных США в Литве
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Raimundas Vaikšnoras/U.S. Army

К гибели военнослужащих США во время учений на территории Литвы могут быть причастны спецслужбы России и Белоруссии. Об этом со ссылкой на неназванные источники сообщает агентство Baltic News Service (BNS).

По сведениям, имеющимся у BNS, эта версия активно обсуждается в Литве и Соединенных Штатах. Подозрения вызваны тем, что американские военные погибли недалеко от литовско-белорусской границы. Каких-либо доказательств агентство не привело.

27 марта генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте заявил, что четверо военнослужащих США погибли в ходе учений в Литве.

26 марта сообщалось, что в городе Пабраде в Литве после учений пропали четверо американских военных, а также топливо для гусеничного транспорта и автомобиль. Командование армии США в Европе заявило, что обнаружило под водой бронированную ремонтно-эвакуационную машину M88, на которой передвигались пропавшие в Литве американские военные.

Ранее сообщалось, что Литва готова отправить свои войска на Украину.

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