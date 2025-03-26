В Литве нашли машину, на которой передвигались пропавшие военные США

Командование армии США в Европе заявило, что под водой обнаружило бронированную ремонтно-эвакуационную машину (БРЭМ) M88, на которой передвигались пропавшие в Литве американские военные. Об этом сообщает РИА Новости.
В заявлении отмечается, что бронемашину обнаружили затопленной в водоеме на полигоне после поисковой операции, проведенной армией США, вооруженными силами Литвы и представителями власти республики.
В командовании американской армии подчеркнули, что продолжается поиск пропавших военнослужащих.
26 марта сообщалось, что в городе Пабраде в Литве после учений пропали четверо американских военных, а также топливо для гусеничного транспорта и автомобиль.
Военные из первой бригады третьей пехотной дивизии во время инцидента участвовали в запланированных тактических учениях, говорится в публикации.
Как сообщает Delfi, не ссылаясь на какой-либо источник информации, по последним данным, военным не удалось выжить.
Ранее сообщалось, что Литва готова отправить свои войска на Украину.