В Литве нашли машину, на которой передвигались пропавшие военные США

БРЭМ, на котором передвигались пропавшие в Литве военные США, обнаружен под водой

Командование армии США в Европе заявило, что под водой обнаружило бронированную ремонтно-эвакуационную машину (БРЭМ) M88, на которой передвигались пропавшие в Литве американские военные. Об этом сообщает РИА Новости.

В заявлении отмечается, что бронемашину обнаружили затопленной в водоеме на полигоне после поисковой операции, проведенной армией США, вооруженными силами Литвы и представителями власти республики.

В командовании американской армии подчеркнули, что продолжается поиск пропавших военнослужащих.

26 марта сообщалось, что в городе Пабраде в Литве после учений пропали четверо американских военных, а также топливо для гусеничного транспорта и автомобиль.

Военные из первой бригады третьей пехотной дивизии во время инцидента участвовали в запланированных тактических учениях, говорится в публикации.

Как сообщает Delfi, не ссылаясь на какой-либо источник информации, по последним данным, военным не удалось выжить.

Ранее сообщалось, что Литва готова отправить свои войска на Украину.