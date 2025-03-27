Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Генсек НАТО рассказал о судьбе пропавших в Литве американских военных

Генсек НАТО Рютте подтвердил гибель четырех американских военных в Литве
close
Global Look Press

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте заявил, что четыре военнослужащих США погибли в ходе учений в Литве. Об этом сообщает Associated Press.

Он подчеркнул, что по факту произошедшего не так много информации, поэтому в альянсе не знают деталей. Рютте добавил, что случившееся — это ужасные новости.

Агентство со ссылкой на американское военное командование отмечает, что во время плановых учений произошел несчастный случай.

До этого командование армии США в Европе заявило, что под водой обнаружило бронированную ремонтно-эвакуационную машину (БРЭМ) M88, на которой передвигались пропавшие в Литве американские военные.

26 марта сообщалось, что в городе Пабраде в Литве после учений пропали четверо американских военных, а также топливо для гусеничного транспорта и автомобиль.

Военные из первой бригады третьей пехотной дивизии во время инцидента участвовали в запланированных тактических учениях, говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что Литва готова отправить свои войска на Украину.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами