Литва выражает готовность отправить войска на Украину, однако должна быть приверженность других европейских стран также «оказать поддержку» Киеву. Об этом в интервью агентству Bloomberg заявил президент Литвы Гитанас Науседа.

«Моя страна готова оказать необходимую поддержку. Мы говорим о вполне конкретных цифрах наших военных сил, но должна быть приверженность всех стран этой коалиции оказать эту поддержку», — подчеркнул он.

Bloomberg напоминает, что европейские союзники на фоне разговоров о миротворцах «пытаются решить, как сохранить поддержку Киева».

21 марта телеканал «Би-би-си» сообщал, что европейский миротворческий контингент может никогда не появиться на Украине по нескольким причинам, главные из которых — позиция России и нехватка солдат в Европе.

При этом сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон рассматривает альтернативу отправке миротворческого контингента европейских стран на Украину, предлагается начать деятельность миссии ООН в этой стране.

19 марта бывший военнослужащий армии США Марк Слебода заявил, что планы Стармера и Макрона по отправке миротворцев на Украину могут быть направлены на срыв мирных договоренностей. По словам военного, Стармер и Макрон рассчитывают на то, что если военные НАТО окажутся под огнем, то это заставит американского лидера Дональда Трампа вмешаться. В результате мирный процесс сорвется.

Ранее Захарова заявила о риске столкновения войск РФ и НАТО из-за Макрона.