Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Литве пропали четверо американских военных

Delfi: в Литве после учений пропали четверо американских военнослужащих
close
Jeremias Gonzalez/AP

В городе Пабраде в Литве после учений пропали четверо американских военных, а также гусеничное транспортное топливо и автомобиль. Об этом пишет Delfi.

«Военные из первой бригады третьей пехотной дивизии во время инцидента участвовали в запланированных тактических учениях», – говорится в армейском пресс-релизе.

В поисках участвуют военные США и Литвы, литовская правоохрана и другие службы.

«Установлено возможное место инцидента, ведутся поиски и спасательная операция», – заявил майор литовской армии Гинтаутас Цюнис.

Как сообщает портал, не ссылаясь на источник информации, по последним данным, военным не удалось выжить.

До этого госсекретарь США Марко Рубио назвал балтийские страны — Латвию, Литву и Эстонию — идеальными союзниками. Рубио подчеркнул, что Латвия, Литва и Эстония остаются идеальными союзниками США и заинтересованы в военной поддержке со стороны Вашингтона.

Ранее сообщалось, что Литва готова отправить свои войска на Украину.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами