В Литве пропали четверо американских военных

Delfi: в Литве после учений пропали четверо американских военнослужащих

В городе Пабраде в Литве после учений пропали четверо американских военных, а также гусеничное транспортное топливо и автомобиль. Об этом пишет Delfi.

«Военные из первой бригады третьей пехотной дивизии во время инцидента участвовали в запланированных тактических учениях», – говорится в армейском пресс-релизе.

В поисках участвуют военные США и Литвы, литовская правоохрана и другие службы.

«Установлено возможное место инцидента, ведутся поиски и спасательная операция», – заявил майор литовской армии Гинтаутас Цюнис.

Как сообщает портал, не ссылаясь на источник информации, по последним данным, военным не удалось выжить.

До этого госсекретарь США Марко Рубио назвал балтийские страны — Латвию, Литву и Эстонию — идеальными союзниками. Рубио подчеркнул, что Латвия, Литва и Эстония остаются идеальными союзниками США и заинтересованы в военной поддержке со стороны Вашингтона.

Ранее сообщалось, что Литва готова отправить свои войска на Украину.