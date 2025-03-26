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Следователи выявили новые факты расправ ВСУ над мирными жителями Курской области

СК заявил о новых фактах убийств ВСУ мирных жителей в Курской области
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Следственный комитет России установил новые факты расправы солдат Вооруженных сил Украины над мирными жителями в Суджанском районе Курской области. Об этом сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

По данным ведомства, в августе и сентябре 2024 года в селе Казачья Локня украинские солдаты расправились с двумя жителями, которые прятались в жилых домах. Кроме того, военнослужащие ВСУ мародерствовали в селах Заолешенка, Казачья Локня и слободе Замостье, обстреливали улицы и людей из минометов, поджигали дома и размещали военную технику в частном секторе.

По данным фактам возбудили дело по статьям «Террористический акт» и «Мародерство». Следствие устанавливает всех причастных к этим преступлениям для привлечения их к ответственности, заключила Петренко.

Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что украинские военные разрушают объекты культурного наследия, убегая из Курской области. По его словам, ВСУ, покидая один из населенных пунктов, положили несколько десятков снарядов в одну из церквей. Российский лидер подчеркнул, что преступления украинских солдат на территории России фиксируются, власти сделают все необходимое, чтобы преступники понесли наказание.

Ранее стало известно, что жители освобожденного села Курской области встречали военных РФ со слезами.

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