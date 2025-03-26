Обвиняемый во взяточничестве российский генерал захотел пойти на СВО

ТАСС: обвиняемый во взяточничестве генерал Шамарин изъявил желание пойти на СВО

Обвиняемый в получении взяток в особо крупном размере генерал Вадим Шамарин собирается пойти на специальную военную операцию (СВО). Об этом ТАСС рассказали адвокаты генерала.

По их словам, Шамарин неоднократно подавал прошения об отправке его на СВО, чтобы послужить Родине.

В настоящее время просьба обвиняемого рассматривается в министерстве обороны России.

25 марта сообщалось, что Московский гарнизонный военный суд рассмотрит в закрытом режиме уголовное дело о получении особо крупных взяток в отношении бывшего начальника Главного управления связи Вооруженных сил РФ — заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал-лейтенанта Шамарина.

28 февраля главное военное следственное управление СК России завершило расследование, собрав, по его утверждению, достаточные доказательства вины Шамарина в получении взяток в особо крупном размере (36 млн рублей) при исполнении государственного оборонного заказа.

В ходе расследования стало известно, что в период с 2019 по 2023 год Шамарин получал взятки от руководства ОАО «Пермский телефонный завод «Телта» за завышение объемов и стоимости поставок оборудования связи по контрактам с Минобороны РФ на сумму более 1,4 миллиарда рублей.

Ранее суд арестовал имущество обвиняемых в хищении у Минобороны России.