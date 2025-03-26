Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Обвиняемый во взяточничестве российский генерал захотел пойти на СВО

ТАСС: обвиняемый во взяточничестве генерал Шамарин изъявил желание пойти на СВО
close
Минобороны РФ

Обвиняемый в получении взяток в особо крупном размере генерал Вадим Шамарин собирается пойти на специальную военную операцию (СВО). Об этом ТАСС рассказали адвокаты генерала.

По их словам, Шамарин неоднократно подавал прошения об отправке его на СВО, чтобы послужить Родине.

В настоящее время просьба обвиняемого рассматривается в министерстве обороны России.

25 марта сообщалось, что Московский гарнизонный военный суд рассмотрит в закрытом режиме уголовное дело о получении особо крупных взяток в отношении бывшего начальника Главного управления связи Вооруженных сил РФ — заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал-лейтенанта Шамарина.

28 февраля главное военное следственное управление СК России завершило расследование, собрав, по его утверждению, достаточные доказательства вины Шамарина в получении взяток в особо крупном размере (36 млн рублей) при исполнении государственного оборонного заказа.

В ходе расследования стало известно, что в период с 2019 по 2023 год Шамарин получал взятки от руководства ОАО «Пермский телефонный завод «Телта» за завышение объемов и стоимости поставок оборудования связи по контрактам с Минобороны РФ на сумму более 1,4 миллиарда рублей.

Ранее суд арестовал имущество обвиняемых в хищении у Минобороны России.

Все новости на тему:
Аресты в Минобороны
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами