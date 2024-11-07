Имущество обвиняемых в многомиллионном хищении у Минобороны РФ арестовали

Суд арестовал имущество граждан, обвиняемых в многомиллионном хищении имущественного комплекса министерства обороны России. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе главного военного следственного управления СК России.

В ведомстве заявили, что в настоящее время продолжается расследование уголовного дела, в рамках которого обвиняются несколько человек. Среди них — бывший начальник управления проблемных активов АО «Главное управление обустройства войск» Николай Грачев, бывший конкурсный управляющий ОАО «Строительное управление Московского региона» (входит в структуру Минобороны РФ) Алексей Асташкин, Евгений Потапов и предприниматель Сергей Овчинников. Все они обвиняются в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере.

Как установило следствие, под организацией Овчинникова в 2019–2021 годах Грачев, Асташкин и Потапов в ходе процедуры банкротства предприятия ОАО «Строительное управление Московского региона» с помощью подложных торгов украли комплексы в Москве и Балашихе, стоимость которых составляет более 940 млн рублей.

В пресс-службе рассказали, что «в целях обеспечения приговора в части взыскания штрафа, гражданского иска и других имущественных взысканий» суд удовлетворил ходатайство следователя главного военного следственного управления о наложении ареста на имущество четырех фигурантов на общую сумму более 700 млн рублей.

Овчинников был объявлен в международный розыск. Грачев, Асташкин и Потапов находятся под стражей.

В конце октября бывшего начальника управления планирования связи (1-го управления) Главного управления связи Вооруженных сил России генерал-майора Александра Оглоблина обвинили в получении крупной взятки.

Ранее для экс-главы департамента Минобороны РФ запросили 17 лет колонии.