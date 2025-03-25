Суд решил закрыть рассмотрение дела генерала Шамарина

Московский гарнизонный военный суд рассмотрит в закрытом режиме уголовное дело о получении особо крупных взяток в отношении начальника главного управления связи Вооруженных сил РФ — замначальника Генерального штаба ВС РФ Вадима Шамарина. Об этом сообщает ТАСС.

Мотивы решения судьи неизвестны.

28 февраля главное военное следственное управление СК России завершило расследование, собрав, по его утверждению, достаточные доказательства вины Шамарина в получении взяток в особо крупном размере (36 млн рублей) при исполнении государственного оборонного заказа.

В ходе расследования стало известно, что в период с 2019 по 2023 год Шамарин получал взятки от руководства ОАО «Пермский телефонный завод «Телта» за завышение объемов и стоимости поставок оборудования связи по контрактам с Минобороны РФ на сумму более 1,4 миллиарда рублей.

На имущество Шамарина — недвижимость, автомобиль, денежные средства — наложен арест на сумму, эквивалентную размеру взятки. Генерал находится под стражей. Как сообщалось, Шамарин заключил досудебное соглашение со следствием и признал свою вину.

Ранее суд арестовал начальника службы закупки зерна компании «‎Макфа» по делу о взятке.