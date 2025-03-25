В Курской области бойцы 22-го мотострелкового полка группировки войск «Север» отразили попытку контратаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в беседе с РИА Новости сообщил офицер Вооруженных сил России.

«Подразделение ВСУ на отдельном участке фронта в Курской области попыталось контратаковать, однако, благодаря оперативным действиям российской разведки, действия врага были встречены точным огнем РСЗО БМ-21 «Град» 22 мотострелкового полка ВС РФ», — сказал он.

По словам собеседника агентства, в результате удара реактивной артиллерии ВС РФ было ликвидировано свыше 10 солдат ВСУ. Он заявил, что российские военные полностью сорвали и отбили контратаку противника.

13 марта командование группировкой войск «Север» доложило президенту России Владимиру Путину, что достигло завершающей стадии операции по освобождению Курской области от военных ВСУ, вторгшихся туда в августе 2024 года.

В сжатые сроки российские войска освободили более 1100 км территории, в том числе села Малая Локня, Черкасское Поречное, Старая Сорочина, Мартыновка, Михайловка. 13 марта стало известно об освобождении райцентра — Суджи. 18 марта командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что российские военные освободили почти всю территорию Курской области.

Ранее российский полковник назвал вероятный срок полного выхода ВСУ из Курской области.