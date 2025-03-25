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Полковник назвал вероятный срок полного выхода ВСУ из Курской области

Полковник Матвийчук: Курскую область могут освободить до конца недели
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Станислав Красильников/РИА Новости

Российские военнослужащие могут освободить Курскую область до конца этой недели. Об этом в беседе с «Лентой.ру» военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

По его информации, на территории области остаются только 2,5-3 тысячи военных Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«ВСУ расположены в четырех населенных пунктах на границе Курской и Сумской областей», — сказал Матвийчук.

Полковник отметил, что ситуация в зоне конфликта несколько осложняется активным перемещением украинских войск, оперативным хаосом в ведении боевых действий, однако противник, как подчеркнул военный, все равно отходит.

«Думаю, до конца недели Курская область будет полностью очищена от Вооруженных сил Украины. Боевые действия перенесутся уже на Сумскую область», — заключил он.

До этого сообщалось, что российские военнослужащие подняли и установили железный православный крест на границе Курской области, который получил повреждения в ходе боевых действий.

Ранее следователи возбудили уголовное дело об обстреле храма XIX века в Курской области со стороны ВСУ.

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