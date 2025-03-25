Пленный боец ВСУ сообщил об отсутствии приказа отступать из Курской области

Киев не отдавал оставшимся в Курской области частям Вооруженных сил Украины (ВСУ) приказ об отступлении или выходе за государственную границу РФ на украинскую территорию. Об этом сообщил РИА Новости плененный в курском приграничье боец ВСУ Владимир Коваль.

«Нет, не было (приказа)…» — ответил он на соответствующий вопрос журналиста.

25 марта президент РФ Владимир Путин заявил, что украинские военные разрушают объекты культурного наследия, убегая из Курской области. По его словам, ВСУ, покидая один из населенных пунктов, положили несколько десятков снарядов в одну из церквей. Российский лидер подчеркнул, что преступления украинских солдат на территории России фиксируются, власти сделают все необходимое, чтобы преступники понесли наказание.

13 марта командование группировкой войск «Север» доложило Путину, что достигло завершающей стадии операции по освобождению Курской области от военных ВСУ, вторгшихся туда в августе 2024 года.

Ранее стало известно, что ВСУ пытаются зацепиться за населенные пункты в Курской области.