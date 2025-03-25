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Стало известно, что ВСУ пытаются зацепиться за населенные пункты в Курской области

Мирошник: ВСУ пытаются зацепиться за населенные пункты в Курской области
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Алексей Куденко/РИА Новости

Посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник заявил, что украинские военные пытаются зацепиться за населенные пункты в Суджанском районе Курской области. Его слова передает ТАСС.

«Украинские формирования в реальности цепляются только за один-полтора населенных пункта», — поделился он.

По словам Мирошника, с военной точки зрения ситуация в регионе стабильная, российские военные обеспечивают буферную зону в Сумской области.

До этого Мирошник говорил, что власти Украины пытаются создать негативный фон вокруг начавшихся в Эр-Рияде переговоров по урегулированию атаками на Ростовскую область.

По словам посла, реальные действия ВСУ «лучше любых слов» показывают истинные намерения Киева. Он отметил, что президент Украины Владимир Зеленский произносит фразы, которые хочет слышать Вашингтон, однако на поле боя украинская сторона демонстрирует «иные подходы».

Ранее стало известно о попытке прорыва ВСУ в Белгородскую область.

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