Командир спецназа «Ахмат», генерал-лейтенант Апти Алаудинов назвал заоблачными потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на всей линии фронта. Как он рассказал РИА Новости, украинская армия уже лишилась больше миллиона человека.

«Эта сумма давно перевалила за миллион человек, это еще полгода назад за миллион человек перевалила. Это безвозвратными потерями», — рассказал Алаудинов.

Он уточнил, что только около 70 тысяч военных ВСУ потеряли за время проведения операции в Курской области. Алаудинов отметил, что стольких бойцов лишилась украинская армия, пытаясь просто удержать территорию.

До этого Алаудинов заявил, что ВСУ бросали раненых бойцов по приказу командования. Он рассказал, что российские военные фиксировали разговоры украинцев, где они в открытую говорили не обращать внимания на тех, кто получил ранения, оставить их и заниматься своими делами.

По словам Алаудинов, на данный момент ВС РФ эвакуируют брошенные тела украинских бойцов с освобожденной Курской области. Он отметил, что российские бойцы собирают их в пакеты и вывозят.

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