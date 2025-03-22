«Стали бы пленными или даже хуже»: ВСУ в Курской области отступают без приказа

Некоторые командиры украинской группировки в Курской области дали приказ к отступлению, не дожидаясь распоряжения сверху, сообщила WSJ. Это произошло после прорыва ВС РФ в Суджанском районе, который «вызвал панику» в рядах ВСУ. Кроме того, по данным издания, украинские военные столкнулись с острой нехваткой запасов продовольствия и были вынуждены топить снег, чтобы добыть питьевую воду. Что известно о положении ВСУ в курском приграничье — в материале «Газеты.Ru».

Часть полевых командиров Вооруженных сил Украины приказала своим солдатам отступить из Курской области еще до получения официального распоряжения, сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на украинских военнослужащих.

По информации газеты, это было сделано сразу же после того, как российские военнослужащие провели операцию «Поток» и пробрались по газопроводу к украинским позициям в Суджанском районе.

Прорыв российских бойцов вызвал панику в рядах ВСУ, рассказал изданию старший сержант украинской армии Зенон Дашак. Сам он со своим отрядом начал отступать и покинул позиции в селе Казачья Локня.

Как сообщало Минобороны России, село Казачья Локня, хутора 1-й и 2-й Княжий, слобода Замостье и поселок Мирный в Суджанском районе вернулись под контроль РФ 12 марта.

«Если бы я этого не сделал [не приказал отступать], ребята, скорее всего, стали бы военнопленными или даже хуже», — объяснил свое решение отдать приказ об отступлении командир взвода, сержант Сергей Савчук.

По информации WSJ, впоследствии ему объявили выговор.

Издание также пишет, что украинские бойцы в Курской области столкнулись с острой нехваткой запасов продовольствия, а чтобы добыть питьевую воду были вынуждены топить снег.

«В течение нескольких недель лишь немногие транспортные средства снабжения могли проехать к войскам в Курской области, поскольку наступление российских войск сделало дороги недосягаемыми для групп беспилотников с подрывными устройствами, в результате чего запасы украинских припасов были настолько малы, что некоторым солдатам приходилось топить снег, чтобы добыть питьевую воду», — говорится в публикации.

«Окружены, это факт»

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф подтвердил, что украинские войска в Курской области действительно находятся в окружении.

«Я слышал, как люди называли последнюю беседу президента с Владимиром Путиным, знаете ли, неудачной. Это абсурд, между прочим. В течение двухчасовой беседы мы говорили об окончательном прекращении огня. И есть условия, которые потребуются русским для окончательного прекращения огня, потому что окончательное прекращение огня — дело сложное. Есть Курск, где украинские войска окружены, это факт», – отметил он в беседе с американским журналистом Такером Карлсоном.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее отрицал сообщения об окружении украинской группировки в курском приграничье.

Минобороны России в сводке от 22 марта отчиталось, что ВС РФ продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области. За сутки Киев потерял более 200 военнослужащих. Уничтожены боевая машина пехоты ВСУ, три боевые бронированные машины, семь автомобилей, семь артиллерийских орудий, три миномета и квадроцикл.

«Мы должны быть гуманнее»

Российские военные эвакуируют тела украинских бойцов с освобожденной территории Курской области, сообщил РИА Новости командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

«Мы сейчас собираем тела их бойцов в пакеты <…> Мы-то люди, для нас неприемлемо, чтобы у нас валялись трупы бойцов <...> После того, как он уже умер, он не является нашим врагом <...> Это, получается, тело человека <...> И, конечно, мы должны быть гуманнее», — подчеркнул он.

Ранее Алаудинов заявил, что ВСУ бросали раненых бойцов по приказу командования.

«Не парились по поводу того, что у них там есть раненые, что их надо эвакуировать. Мы же даже (это было в прошлом еще году) фиксировали их разговоры, где они говорили в открытую, что не надо обращать вообще внимание на раненых, их оставьте, занимайтесь своим делом», – рассказал глава «Ахмата».

«Симметричный ответ». Россия пригрозила возобновить атаки на энергообъекты Украины Россия оставляет за собой право на симметричный ответ на удары по энергообъектам, если... 22 марта 19:40

Эвакуация жителей

Врио губернатора области Александр Хинштейн сообщил, что с 12 марта из 27 населенных пунктов курского приграничья был эвакуирован 571 человек. Среди них 16 детей.

Большую часть эвакуированных — 348 человек — забрали родственники, а 223 курянина были направлены в пункты временного размещения.

По словам главы региона, эвакуация мирных жителей из-под огня противника продолжается. В первую очередь их осматривают медики, в случае необходимости эвакуированных госпитализируют.