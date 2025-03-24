Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно об использовании ВСУ боеприпасов, вызывающих рвоту и потерю сознания

ВСУ в Курской области дважды применили боеприпасы с отравляющими веществами
close
Ukrainian Armed Forces/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) применили в Курской области химические боеприпасы с отравляющими веществами неустановленного типа. Об этом сообщил Telegram-канал «Архангел спецназа».

«Было зафиксировано два применения химических боеприпасов с отравляющими веществами неустановленного типа», — говорится в сообщении.

Автор Telegram-канала уточнил, что это химическое оружие вызывает у российских военных рвоту, тремор и потерю сознания. ВСУ закидывают отравляющие вещества как артиллерией, так и с помощью дронов.

Несмотря на это, российские войска продолжают активное продвижение в Курской области. 19 марта президент России Владимир Путин сообщил, что бойцы Вооруженных сил РФ завершают разгром противника в регионе. Глава государства отметил, что наши войска провели ряд стремительных, достаточно резких и эффективных операций.

В сжатые сроки российским военным удалось освободить более 1100 километров территории. В частности, 13 марта ВС РФ освободили Суджу, которая была единственным городом, захваченным украинцами в ходе вторжения в Курскую область. Сейчас в населенном пункте ведутся работы по разминированию.

Ранее Алаудинов назвал заоблачным число потерь ВСУ по всей линии фронта.

Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами