ВСУ в Курской области дважды применили боеприпасы с отравляющими веществами

Вооруженные силы Украины (ВСУ) применили в Курской области химические боеприпасы с отравляющими веществами неустановленного типа. Об этом сообщил Telegram-канал «Архангел спецназа».

«Было зафиксировано два применения химических боеприпасов с отравляющими веществами неустановленного типа», — говорится в сообщении.

Автор Telegram-канала уточнил, что это химическое оружие вызывает у российских военных рвоту, тремор и потерю сознания. ВСУ закидывают отравляющие вещества как артиллерией, так и с помощью дронов.

Несмотря на это, российские войска продолжают активное продвижение в Курской области. 19 марта президент России Владимир Путин сообщил, что бойцы Вооруженных сил РФ завершают разгром противника в регионе. Глава государства отметил, что наши войска провели ряд стремительных, достаточно резких и эффективных операций.

В сжатые сроки российским военным удалось освободить более 1100 километров территории. В частности, 13 марта ВС РФ освободили Суджу, которая была единственным городом, захваченным украинцами в ходе вторжения в Курскую область. Сейчас в населенном пункте ведутся работы по разминированию.

Ранее Алаудинов назвал заоблачным число потерь ВСУ по всей линии фронта.