Попавший в окружение в Курской области военный ВСУ записал предсмертное видео

Попавший в окружение в Курской области военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) записал предсмертное видео. Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал Dambiev.

Видео было записано в окрестностях приграничного села Гуево. По словам бойца, ему с сослуживцами обещали, что все будет хорошо, но в итоге они попали в окружение «без надежды на спасение».

«Скорее всего, нас перебьют», — говорит военный на камеру.

После этого мужчина прощается с родителями.

13 марта командование группировкой войск «Север» доложило президенту РФ Владимиру Путину, что достигло завершающей стадии операции по освобождению Курской области от военных ВСУ, вторгшихся туда в августе 2024 года.

В сжатые сроки российские войска освободили более 1100 кв. километров территории, в том числе села Малая Локня, Черкасское Поречное, Старая Сорочина, Мартыновка, Михайловка. 13 марта стало известно об освобождении райцентра — Суджи.

Ранее сообщалось, что ВС РФ восстановили контроль над значительным участком госграницы в Курской области.