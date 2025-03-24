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ВС РФ восстановили контроль над значительным участком госграницы в Курской области

На Сумском направлении ВС РФ восстановили контроль над большей частью госграницы
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Станислав Красильников/РИА Новости

Российские военные на Сумском направлении восстановили контроль над значительным участком государственной границы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

Сумская область Украины граничит с Курской областью России.

По словам собеседника агентства, в районе Гуева военнослужащие ВС РФ продолжают зачищать от украинских войск лесополосы. Находящиеся в населенном пункте военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) лишены продуктов питания и боеприпасов. Украинское командование запрещает личному составу сдаваться в российский плен, добавил представитель силовых структур.

13 марта командование группировкой войск «Север» доложило президенту РФ Владимиру Путину, что достигло завершающей стадии операции по освобождению Курской области от военных ВСУ, вторгшихся туда в августе 2024 года.

В сжатые сроки российские войска освободили более 1100 километров территории, в том числе села Малая Локня, Черкасское Поречное, Старая Сорочина, Мартыновка, Михайловка. 13 марта стало известно об освобождении райцентра — Суджи.

Ранее в Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Курском направлении.

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