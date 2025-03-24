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Появились детали уничтожения ВСУ двух мостов в Белгородской области

Mash: ВСУ уничтожили два моста в Белгородской области с помощью HIMARS
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Staff Sgt. Oscar Gollaz/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) уничтожили два моста в районах населенных пунктов Графовка и Надеждевка в Белгородской области. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По предварительной информации, противник бил по объектам из американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. В Mash предположили, что таким образом украинцы хотят затруднить логистику российским военным.

По информации издания, активные боевые действия идут в районе населенного пункта Демидовка. Уточняется, что внутри села бойцов ВСУ нет. По имеющимся данным, потери Украины в этом районе составили около 300-500 человек.

До этого военкор Юрий Котенок сообщил о новой тактике ВСУ в Белгородской области с использованием мелких пехотных групп. По словам журналиста, их поддержку осуществляет авиация, ракетные системы залпового огня, включая HIMARS, ударные и разведывательные беспилотники. Однако это тактика не помогает противнику. Как рассказал Котенок, прорвавшиеся к окраине белгородской Демидовки украинцы частично ликвидированы, частично отступили.

18 марта ВСУ предприняли неудачную попытку пересечь границу РФ в западной части Белгородской области. По данным Минобороны России, в провокации участвовали до 200 бойцов ВСУ и 29 единиц техники. В ведомстве заявили, что все атаки украинских военных были успешно отражены, а пересечение госграницы не было допущено.

Ранее Алаудинов оценил потери ВСУ на всей линии фронта.

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