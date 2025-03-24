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ВСУ предприняли новую тактику в Белгородской области

Военкор Котенок: ВСУ перешли на тактику пехотных групп в Белгородской области
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Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в Белгородской области перешли на тактику использования мелких пехотных групп, их поддержку осуществляет авиация, ракетные системы залпового огня, включая HIMARS, ударные и разведывательные беспилотники. Об этом сообщил военный корреспондент Юрий Котенок в Telegram-канале.

По его словам, прорвавшиеся к окраине белгородской Демидовки украинские военнослужащие частично ликвидированы, частично отошли.

На данный момент небольшая группа ВСУ сохраняет свое присутствие в районе юго-западной окраины Демидовки, российские бойцы уничтожают противника в районе улице Мостовой, рассказал Котенок.

18 марта ВСУ предприняли неудачную попытку вклиниться на территорию России в западной части Белгородской области в направлении населенных пунктов Демидовка и Прилесье. В Минобороны РФ сообщили, что в провокации были задействованы до 200 украинских бойцов и 29 единиц военной техники, в том числе 16 боевых бронированных машин, пять танков.

В оборонном ведомстве также заявили, что все атаки ВСУ были отражены, а пересечение госграницы не было допущено. В Минобороны подчеркнули, что провокация Украины накануне российско-американских переговоров на высшем уровне была сорвана.

Ранее российские войска уничтожили технику ВСУ, пытавшуюся подойти к границе РФ.

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