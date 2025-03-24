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ВС РФ начали бои за Лобковое в Запорожской области

Рогов: ВС РФ начали бои за село Лобковое в Запорожской области
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Константин Михальчевский/РИА Новости

Российские военные ведут бои за село Лобковое в Запорожской области. Об этом заявил глава комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов, передает РИА Новости.

«Наши войска вошли в южную часть села Лобковое, взяли ее под контроль и закрепились. Идут тяжелые бои высокой интенсивности за освобождение села. Инициатива в руках наших ребят», — сказал он.

22 марта РИА Новости заявило, что ВС РФ перешли к активным действиям в Запорожской области. По его данным, они заняли село Степовое и вклинились в оборону Вооруженных сил Украины западнее Орехова. Кроме того, украинские войска оказались под угрозой окружения в Пятихатках и Лобковом.

Накануне министерство сообщало, что российские военнослужащие в период с 15 по 21 марта взяли под контроль три населенных пункта в Курской и Запорожской областях.

Ранее сообщалось, что ВСУ собирают резервы в Сумской области.

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