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ВС РФ перешли к активным боям в Запорожской области

РИА: российские войска перешли к активным действиям в Запорожской области
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Евгений Биятов/РИА Новости

Российские войска перешли к активным действиям в Запорожской области, они освободили село Степовое и вклинились в оборону Вооруженных сил Украины западнее Орехова, украинские войска оказались под угрозой окружения в Пятихатках и Лобковом. Об этом пишет РИА Новости.

Дальнейшее продвижение на этом участке позволит выйти к Орехову — одному из ключевых рубежей ВСУ в Запорожской области, оттуда до города Запорожья всего 50 километров, говорится в статье.

Проблем украинским войскам добавляют и успехи ВС РФ на Южнодонецком направлении, там возможен прорыв с последующим наступлением как на север, так и на северо-запад Запорожской области, отметил автор публикации.

В настоящий момент Украина крайне нуждается в резервах. Кроме того, Киев должен принять решение, куда направить оставшиеся силы. Коллапс плацдарма под Суджей в Курской области стал для Вооруженных сил Украины (ВСУ) настоящей катастрофой. Украинскому командованию предстоит решить, какой из участков фронта приоритетнее. Вместо этого президент Украины Владимир Зеленский и главком ВСУ Александр Сырский пытаются организовать наступление в белгородском приграничье, добавил журналист.

Накануне Министерство обороны РФ сообщило, что российские военнослужащие в период с 15 по 21 марта взяли под контроль три населенных пункта в Курской и Запорожской областях.

Ранее Рогов заявил о взрывах в Запорожье.

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