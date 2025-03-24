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Военный ВС РФ рассказал, как иностранные наемники сдались в плен под Суджей

Командир штурмовой группы Гюрза: наемники под Суджей сдались без боя
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Командир штурмовой группы с позывным «Гюрза» рассказал, как проходил захват иностранных наемников, воюющих на стороне Вооруженных сил Украины под Суджей в Курской области в ноябре 2024 года. Его слова приводит RT.

Операцией командовал военнослужащий с позывным «Сайгон», он спланировал использование техники. Штурм украинских позиций осуществлялся с трех сторон в дождливую погоду.

По словам «Гюрзы», наемники растерялись и не пытались сопротивляться, сдавшись в плен. Военный добавил, что в Судже было много наемников, в том числе из Бразилии.

13 марта командование группировкой войск «Север» доложило президенту РФ Владимиру Путину, что достигло завершающей стадии операции по освобождению Курской области от военных ВСУ, вторгшихся туда в августе 2024 года.

В сжатые сроки российские войска освободили более 1100 километров территории, в том числе села Малая Локня, Черкасское Поречное, Старая Сорочина, Мартыновка, Михайловка. 13 марта стало известно об освобождении райцентра — Суджи.

Ранее воюющие в составе ВСУ американцы захотели прекращения огня на Украине.

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