Наемники из США, воюющие на Украине на стороне украинской армии, выступают за прекращение огня. Об этом пишет британская газета The Times.
«Все американцы (наемники. — «Газета.Ru») <…> стремились к прекращению огня, чтобы остановить боевые действия», — сказано в публикации.
По информации издания, наемники пожаловались на огромные потери. Один из них, медик команды «Дельта», рассказал о миссии, которая обернулась для его роты 90-процентными потерями личного состава.
В материале отмечается, что смена позиции Вашингтона по украинскому вопросу после прихода в Соединенных Штатах к власти Дональда Трампа стала ударом для американских наемников на Украине.
До этого американская газета The Wall Street Journal написала, что воюющие на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) иностранные наемники в случае урегулирования конфликта в республике рассматривают возможность продолжить свою деятельность в Израиле.
Ранее наемников из Польши и Грузии обвинили в особой жестокости в Курской области.