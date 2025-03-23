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Американские бойцы в ВСУ захотели прекращения огня на Украине

Times: воюющие на стороне ВСУ бойцы из США выступили за прекращение огня
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Jeremias Gonzalez/AP

Наемники из США, воюющие на Украине на стороне украинской армии, выступают за прекращение огня. Об этом пишет британская газета The Times.

«Все американцы (наемники. — «Газета.Ru») <…> стремились к прекращению огня, чтобы остановить боевые действия», — сказано в публикации.

По информации издания, наемники пожаловались на огромные потери. Один из них, медик команды «Дельта», рассказал о миссии, которая обернулась для его роты 90-процентными потерями личного состава.

В материале отмечается, что смена позиции Вашингтона по украинскому вопросу после прихода в Соединенных Штатах к власти Дональда Трампа стала ударом для американских наемников на Украине.

До этого американская газета The Wall Street Journal написала, что воюющие на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) иностранные наемники в случае урегулирования конфликта в республике рассматривают возможность продолжить свою деятельность в Израиле.

Ранее наемников из Польши и Грузии обвинили в особой жестокости в Курской области.

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