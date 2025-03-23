Times: воюющие на стороне ВСУ бойцы из США выступили за прекращение огня

Наемники из США, воюющие на Украине на стороне украинской армии, выступают за прекращение огня. Об этом пишет британская газета The Times.

«Все американцы (наемники. — «Газета.Ru») <…> стремились к прекращению огня, чтобы остановить боевые действия», — сказано в публикации.

По информации издания, наемники пожаловались на огромные потери. Один из них, медик команды «Дельта», рассказал о миссии, которая обернулась для его роты 90-процентными потерями личного состава.

В материале отмечается, что смена позиции Вашингтона по украинскому вопросу после прихода в Соединенных Штатах к власти Дональда Трампа стала ударом для американских наемников на Украине.

До этого американская газета The Wall Street Journal написала, что воюющие на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) иностранные наемники в случае урегулирования конфликта в республике рассматривают возможность продолжить свою деятельность в Израиле.

Ранее наемников из Польши и Грузии обвинили в особой жестокости в Курской области.