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Украинский политолог назвал потери ВСУ в Курской области

Украинский политолог Бондаренко: потери ВСУ в Курской области достигли 70 тысяч
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Станислав Красильников/РИА Новости

Потери украинских войск за время боев в Курской области составили 70 тысяч человек. Об этом в интервью YouTube-каналу UkrLife заявил украинский политолог Константин Бондаренко.

Эксперт, оценивая украинские потери, сослался на данные из западных источников. Бондаренко назвал операцию ВСУ в Курской области «абсолютно бездарной» и заявил, что Киев не достиг при этом никаких результатов.

По словам эксперта, нападение украинской армии на Курскую область было авантюрой, которая завершилась закономерным результатом.

23 марта командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов назвал заоблачными потери Вооруженных сил Украины на всей линии фронта. По его словам, украинская армия уже лишилась больше миллиона человек.

19 марта президент России Владимир Путин заявил, что зачистка Курской области от бойцов ВСУ практически завершена. По словам главы государства, российские войска провели ряд стремительных и достаточно дерзких операций.

Ранее на Западе отметили недовольство украинцев итогами вторжения в Курскую область.

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