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На Западе отметили недовольство украинцев итогами вторжения в Курскую область

Reuters: украинцы считают неоправданным вторжение ВСУ в Курскую область
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Украинцы считают неоправданным вторжение Вооруженных сил Украины в Курскую область. Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что многие граждане Украины считают неоправданным вторжение в Россию с учетом огромных людских потерь.

«Мы не захватчики. Нам просто нужно вернуть наши территории, нам не нужна российская», — сказала потерявшая друга в числе пропавших без вести в Курской области украинка Мария Панкова.

При этом в Генеральном штабе Украины заявили, что операция в Курской области «достигла большинства целей», среди которых отвлечение российских войск с других фронтов и обеспечение безопасности приграничья.

Журналисты Reuters отметили, что нападение на Курскую область стало крупнейшим покушением на суверенную территорию России со времен нацистского вторжения в 1941 году. Несмотря на то, что ВСУ не удалось удержать быстро занятые в первые дни региона территории, на это были потрачены лучшие силы украинской армии.

До этого спецпосланник президента США Дональда Трампа на Украине Стивен Уиткофф назвал критическим положение ВСУ в Курской области.

13 марта командование группировкой войск «Север» доложило президенту РФ Владимиру Путину, что достигло завершающей стадии операции по освобождению Курской области от военных ВСУ, вторгшихся туда в августе 2024 года.

В сжатые сроки российские войска освободили более 1100 километров территории, в том числе села Малая Локня, Черкасское Поречное, Старая Сорочина, Мартыновка, Михайловка. 13 марта стало известно об освобождении райцентра — Суджи.

Ранее британский наемник Андерсон заснял, как его взяли в плен под Суджей.

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Атаки на Курскую область
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