ВВС США нанесли удары по базе движения «Ансар Алла» в Йемене

Истребители ВВС США провели два авиаудара по военной базе движения «Ансар Алла» в районе Аср на западе столицы Йемена — Саны. Об этом РИА Новости сообщил осведомленный йеменский источник.

«Американские истребители нанесли два удара по военной базе материального обеспечения в районе Аср на западе Саны», — заявил собеседник агентства.

Также 23 марта сообщалось, что Соединенные Штаты нанесли удар по порту Салиф в провинции Йемена Эль-Ходейда, который якобы используют сторонники хуситов из движения «Ансар Аллах».

В ночь на 16 марта США начали крупномасштабную операцию против хуситов для защиты своих судов: американская армия нанесла серию ударов по целям на территории Йемена. Трамп пообещал хуситам «ад, подобного которому они никогда не видели», если атаки в Красном море не прекратятся. В результате ударов более сотни человек были ранены, несколько десятков не выжили. Хуситы несколько раз атаковали американские авианосцы и заявили, что ударили гиперзвуковой ракетой по авиабазе Израиля.

Ранее Майк Уолтц назвал последствия ударов США по хуситам.