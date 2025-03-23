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США ударили по связанному с хуситами порту Салиф

Al Masirah: США атаковали порт Салиф, который используют сторонники хуситов
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Mohammed Mohammed/Global Look Press

Соединенные Штаты нанесли удар по порту Салиф в провинции Йемена Эль-Ходейда, который якобы используют сторонники хуситов из мятежного движения «Ансар Аллах». Об этом сообщает Al Masirah.

Телеканал не привел данных о пострадавших и разрушениях в результате атаки. До этого США ударили по международному аэропорту в Эль-Ходейде. Кроме того, американские ВС атаковали позиции хуситов в западной части Йемена. Целью ударов были оружейные склады и казармы хуситов в городе Баракиш в провинции Эль-Джауф. Еще пять ударов США нанесли по военным складам в провинции Мариб.

В ночь на 16 марта США начали крупномасштабную операцию против хуситов для защиты своих судов: американская армия нанесла серию ударов по целям на территории Йемена. Трамп пообещал хуситам «ад, подобного которому они никогда не видели», если атаки в Красном море не прекратятся. В результате ударов более сотни человек были ранены, несколько десятков не выжили. Хуситы несколько раз атаковали американские авианосцы и заявили, что ударили гиперзвуковой ракетой по авиабазе Израиля.

Ранее командующий флотом хуситов был ранен при ударе США.

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Удары США по хуситам
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