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Уолтц назвал последствия ударов США по хуситам

Уолтц: США устранили лидеров йеменских хуситов после ударов по Йемену
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Annabelle Gordon - CNP/picture alliance / Consolidated News Photos

Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц сообщил в эфире CBS News, что Соединенные Штаты устранили лидеров йеменских хуситов из мятежного движения «Ансар Аллах».

«Мы устранили лидеров хуситов, в том числе главного ракетчика, мы нанесли удар по их штаб-квартире», — сказал Уолтц.

По его словам, удары также наносились по узлам связи, заводам по производству вооружений и по объектам по производству беспилотников надводного типа. При этом Уолтц не уточнил, кого именно из руководства «Ансар Аллах» ликвидировали США.

В ночь на 16 марта США начали крупномасштабную операцию против хуситов для защиты своих судов: американская армия нанесла серию ударов по целям на территории Йемена. Трамп пообещал хуситам «ад, подобного которому они никогда не видели», если атаки в Красном море не прекратятся. В результате ударов более сотни человек были ранены, несколько десятков не выжили. Хуситы несколько раз атаковали американские авианосцы и заявили, что ударили гиперзвуковой ракетой по авиабазе Израиля.

Ранее командующий флотом хуситов был ранен при ударе США.

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Удары США по хуситам
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