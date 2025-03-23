Уолтц назвал последствия ударов США по хуситам

Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц сообщил в эфире CBS News, что Соединенные Штаты устранили лидеров йеменских хуситов из мятежного движения «Ансар Аллах».

«Мы устранили лидеров хуситов, в том числе главного ракетчика, мы нанесли удар по их штаб-квартире», — сказал Уолтц.

По его словам, удары также наносились по узлам связи, заводам по производству вооружений и по объектам по производству беспилотников надводного типа. При этом Уолтц не уточнил, кого именно из руководства «Ансар Аллах» ликвидировали США.

В ночь на 16 марта США начали крупномасштабную операцию против хуситов для защиты своих судов: американская армия нанесла серию ударов по целям на территории Йемена. Трамп пообещал хуситам «ад, подобного которому они никогда не видели», если атаки в Красном море не прекратятся. В результате ударов более сотни человек были ранены, несколько десятков не выжили. Хуситы несколько раз атаковали американские авианосцы и заявили, что ударили гиперзвуковой ракетой по авиабазе Израиля.

Ранее командующий флотом хуситов был ранен при ударе США.