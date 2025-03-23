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Экс-полковник СБУ прокомментировал возможность Украины вернуть территории

Экс-полковник СБУ Стариков заявил, что потерянные территории не вернутся Украине
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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Потерянные Украиной и перешедшие под контроль России территории уже не вернутся Киеву. Об этом заявил полковник Службы безопасности Украины (СБУ) в отставке Олег Стариков в интервью на YouTube-канале украинской журналистки Натальи Влащенко.

По его словам, затягивание боевых действий приведет к еще большим территориальным потерям республики.

Киеву нужно выгодно «остановить все и заключить перемирие», считает Стариков.

18 марта президент России Владимир Путин и Трамп провели второй официально подтвержденный телефонный разговор. Как сообщили в Кремле, во время переговоров хозяин Белого дома выдвинул предложение о взаимном отказе России и Украины от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры. Путин согласился с этим предложением и сразу отдал соответствующий приказ российским военным.

До этого госсекретарь США Марко Рубио говорил, что Соединенные Штаты обсуждали на переговорах в Джидде 11 марта с представителями Украины вопрос о территориальных уступках.

Ранее в Германии заявили, что Путин и Трамп обсудили «раздел» Украины.

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Переговоры о мире на Украине
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