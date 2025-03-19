В Германии заявили, что Путин и Трамп обсудили «раздел Украины»

Председатель комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерманн заявила, что президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп во время телефонного разговора обсудили «раздел Украины» и предупредила о последствиях для всей Европы. Ее слова приводит телеканал Welt TV.

Она подчеркнула, что происходящее «действительно ужасает». Депутат указала на непредсказуемость Дональда Трампа и заявила, что дальше может произойти все, что угодно. Сегодня Украина «дрожит», и имеет на это все основания, полагает политик.

По ее словам, Европе следует быть особенно бдительной, поскольку «за столом» сидят два человека, которые, возможно, планируют разделить всю Европу. Штрак-Циммерман опасается, что первым шагом в этом процессе станет Украина.

«Путин показывает миру, что он готов к переговорам, а Трамп пытается показать, что он понимает Путина и Россию. И самая большая трагедия в том, что Путин намного умнее Трампа. Потому что Путин четко знает, чего он хочет: он хочет восточную Украину, он хочет наконец сохранить Крым», — заявила Штрак-Циммерманн.

Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп 18 марта провели второй официально подтвержденный телефонный разговор. В Москве и Вашингтоне оценили переговоры как продуктивные. Два лидера говорили об украинском урегулировании и взаимовыгодном экономическом сотрудничестве.

Ранее Шольц оценил итоги переговоров Путина и Трампа.