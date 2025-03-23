Минобороны: ВС России взяли под контроль село Срибное в ДНР

Военнослужащие Вооруженных сил (ВС) России взяли под контроль населенный пункт Срибное в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

По данным ведомства, боевую задачу выполнили подразделения группировки войск «Центр».

Помимо этого, российские войска нанесли поражением трем механизированным, егерской, четырем штурмовым бригадам, штурмовому полку Вооруженных сил Украины (ВСУ), центру сил специальных операций «Восток» и двум бригадам нацгвардии. По информации министерства, украинские войска располагались в районах населенных пунктов Миролюбовка, Зверево, Троицкое, Красноармейск, Котлино, Новопавловка, Удачное и Новосергеевка ДНР.

«Противник потерял свыше 500 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, семь автомобилей и два артиллерийских орудий, в том числе 155 мм самоходную артиллерийскую установку Caesar», — говорится в сообщении.

14 марта военнослужащие «Южной» группировки российских войск взяли под контроль населенные пункты Новомарково и Горький в ДНР. По данным Минобороны, российские военные нанесли поражение подразделениям четырех механизированных, мотопехотной и аэромобильной бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны.

Ранее боец ВСУ неудачно попытался спрятаться от российского спецназа.