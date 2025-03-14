Минобороны: ВС РФ взяли под контроль Новомарково и Горький в ДНР

Военнослужащие «Южной» группировки российских войск взяли под контроль населенные пункты Новомарково и Горький в Донецкой народной республике. Об этом сообщило министерство обороны России.

В сводке ведомства также говорится, что российские военные нанесли поражение подразделениям четырех механизированных, мотопехотной и аэромобильной бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны.

По данным Минобороны, за неделю на данном направлении украинская армия потеряла три танка, 16 боевых бронированных машин, 24 автомобиля, 25 орудий полевой артиллерии, 15 полевых складов боеприпасов, а также около 1815 военнослужащих.

12 марта государственная пограничная служба Украины заявила, что российские войска атакуют границу Сумской области с целью прорвать оборону ВСУ и расширить зону боевых действий.

В службе считают, что ВС РФ хотят окружить украинские подразделения, оставшиеся в Курской области, и перерезать им логистические пути.

Ранее Рогов заявил о продвижении российских войск в Запорожской области.