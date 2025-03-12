На Украине заявили о попытках ВС РФ прорваться через границу Сумской области

Подразделения российской армии атакуют границу Сумской области Украины с целью прорвать оборону ВСУ и расширить зону боевых действий. Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) в своем Telegram-канале.

«Сейчас фиксируется попытка перехода границы маленькими штурмовыми группами... по 2–3 военнослужащих, иногда по пять, имеющих задачу максимально зайти вглубь <...>, накопиться, закрепиться и расширить зону боевых действий», — заявил спикер погранслужбы Андрей Демченко.

Кроме того, по его словам, ВС РФ хотят окружить солдат ВСУ в Курской области и перерезать им логистические пути.

Утром 12 марта стало известно, что российские военнослужащие подняли флаг Российской Федерации в центре Суджи возле здания местной администрации. Сообщалось, что подразделения ВСУ бегут из города.

Кроме того, подразделения группировки российских войск «Север» освободили пять населенных пунктов в Курской области. В министерстве заявили, что российские военные взяли под контроль Казачью Локню, 1-й Княжий, 2-й Княжий, Замостье и Мирный.

Ранее Зеленский отказался признавать поражение ВСУ в Курской области.