Британский наемник Андерсон заснял, как его взяли в плен под Суджей

Британский наемник Джеймс Скотт Рис Андерсон заснял на свою нательную камеру GoPro, как 5-го батальона 810-й бригады морской пехоты взяли его в плен Суджанском районе Курской области. Соответствующее видео опубликовал телеканал RT.

На кадрах видно, как российские морпехи окружают британца и группу украинских военных. При этом ведется стрельба. В какой-то момент Андерсон говорит по-английски своим сослуживцам, что «пристрелит» бойцов ВС РФ. Однако спустя секунды морпехи вплотную подходят к военным ВСУ и берут их в плен. Они требуют сложить оружие и лечь на землю.

13 марта командование группировкой войск «Север» доложило президенту РФ Владимиру Путину, что достигло завершающей стадии операции по освобождению Курской области от военных ВСУ, вторгшихся туда в августе 2024 года.

В сжатые сроки российские войска освободили более 1100 километров территории, в том числе села Малая Локня, Черкасское Поречное, Старая Сорочина, Мартыновка, Михайловка. 13 марта стало известно об освобождении райцентра — Суджи.

Ранее наемников из Польши и Грузии обвинили в особой жестокости в Курской области.