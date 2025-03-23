США атаковали военные склады хуситов в двух провинциях Йемена

Американские ВС атаковали позиции хуситов из мятежного движения «Ансар Аллах» в западной части Йемена, передает Al Arabiya со ссылкой на источники.

По их словам, целью ударов были оружейные склады и казармы хуситов в городе Баракиш в провинции Эль-Джауф. Кроме того, пять ударов США нанесли по военным складам в провинции Мариб.

В ночь на 16 марта США начали крупномасштабную операцию против хуситов для защиты своих судов: американская армия нанесла серию ударов по целям на территории Йемена. Трамп пообещал хуситам «ад, подобного которому они никогда не видели», если атаки в Красном море не прекратятся. В результате ударов более сотни человек были ранены, несколько десятков не выжили. Хуситы несколько раз атаковали американские авианосцы и заявили, что ударили гиперзвуковой ракетой по авиабазе Израиля.

Ранее командующий флотом хуситов был ранен при ударе США.