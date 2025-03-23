Командующий флотом хуситов был ранен при ударе США

Командующий ВМС хуситов Мансур ас-Саади был ранен при ударе США по Ходейде

Командующий ВМС хуситов Мансур ас-Саади был ранен при ударе США по Ходейде. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Hadath.

Помимо ас-Саади были ранены еще семь человек. По данным Al Hadath, стратегическое значение провинции Ходейда определяется тем, что в ней расположен международный аэропорт и три важных порта, кроме того, регион отличается протяженной прибрежной полосой.

Также сообщается о том, что США нанесли авиаудары по району Сакин в провинции Саада на севере Йемена. Именно там расположен основной штаб хуситов.

До этого телеканал Al Masirah сообщал, что США нанесли три удара по международному аэропорту Ходейда в Йемене.

В пятницу, 21 марта, президент США Дональд Трамп заявил о намерении «полностью уничтожить» движение хуситов, чтобы обеспечить свободу судоходства в Красном море.

Ранее столица Йемена подверглась ударам с воздуха.