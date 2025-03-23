Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Командующий флотом хуситов был ранен при ударе США

Командующий ВМС хуситов Мансур ас-Саади был ранен при ударе США по Ходейде
close
Reuters

Командующий ВМС хуситов Мансур ас-Саади был ранен при ударе США по Ходейде. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Hadath.

Помимо ас-Саади были ранены еще семь человек. По данным Al Hadath, стратегическое значение провинции Ходейда определяется тем, что в ней расположен международный аэропорт и три важных порта, кроме того, регион отличается протяженной прибрежной полосой.

Также сообщается о том, что США нанесли авиаудары по району Сакин в провинции Саада на севере Йемена. Именно там расположен основной штаб хуситов.

До этого телеканал Al Masirah сообщал, что США нанесли три удара по международному аэропорту Ходейда в Йемене.

В пятницу, 21 марта, президент США Дональд Трамп заявил о намерении «полностью уничтожить» движение хуситов, чтобы обеспечить свободу судоходства в Красном море.

Ранее столица Йемена подверглась ударам с воздуха.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами